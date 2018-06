Dorival defende atletas da base do São Paulo e banca plano de alternar times

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, disse que não vai recuar na estratégia de alternar equipes nas primeiras rodadas do Estadual, apesar da derrota na estreia para o São Bento, na quarta, por 2 a 0. Ele aposta na estratégia para minimizar o possível desgaste dos jogadores por causa da curta pré-temporada.

+ Sem entrosamento, São Paulo perde para o São Bento na estreia do Paulistão

"Estar muito próximo do ideal com apenas 12 dias de trabalho é impossível, ninguém é mágico", analisou o treinador tricolor, após a partida em Sorocaba. "Precisamos ter consciência e dignidade de reconhecer que o caminho inicial vai ser difícil, e o final, quem sabe, mais próximo do que o torcedor quer ver. Mas, com 12 dias, teremos dificuldades, como toda as equipes que jogaram em dezembro terão."

orival faz um balanço positivo do que foi apresentado pela formação alternativa do São Paulo no jogo fora de casa. "Nossa programação não será alterada em função de um resultado. Desde o início, planejamos isso e não vamos mudar. A equipe não fez um jogo ruim. Primeiro tempo foi muito brigado, físico, depois fizemos jogo mais equilibrado, muito bem posicionados e, de repente, tomamos gol em jogada isolada. Precisaremos ter calma e ter nossas convicções, acreditando nelas."

O treinador elogiou o esforço dos atletas da base, acionados para atuar diante do São Bento. "Os garotos foram bem no geral, mas é muito cedo ainda para avaliar. Foram poucos períodos de treino, alguns se apresentaram um pouquinho acima do que o outro, mas é muito cedo ainda. Fisicamente, a equipe igualou o que o São Bento apresentou. Naturalmente, precisamos ter força para recuperação, mas alguns garotos podem aparecer com oportunidades e podem se confirmar em curto prazo, com desejamos."

O São Paulo se prepara para enfrentar o Novorizontino pela 2ª rodada do Paulistão, no próximo sábado, às 19h, no estádio do Morumbi.