Dorival defende convocação do santista Victor Ferraz para a seleção brasileira

O técnico Tite anunciará sua primeira convocação da seleção brasileira nesta segunda-feira, para os jogos contra Equador e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Um dos nomes que podem aparecer na lista é de Victor Ferraz, lateral-direito do Santos. Dorival Júnior saiu em defesa do seu jogador e disse entender que chegou o momento de ele ganhar uma oportunidade entre os selecionáveis.

"Sem interesse algum em interferir no que o Tite vai fazer, mas o Victor vem merecendo, sim. Se continuar jogando da forma como vem jogando, fatalmente terá uma oportunidade. Merece ser olhado com carinho", disse o treinador do Santos.

Recentemente, saiu uma lista em um jornal da Espanha que seria dos convocados de Tite para os dois jogos, e Victor Ferraz aparece entre os eleitos. Caso se confirme, será a primeira vez que o atleta defenderá a seleção brasileira principal.

Além da convocação, outro assunto que mexe com Dorival Júnior é a janela de transferências. Diariamente saem notícias sobre jogadores do Santos que podem deixar o clube. No meio de tudo isso, só resta ao treinador torcer para que tudo não deixe de ser apenas boatos.

"Natural ter uma preocupação com janela de transferências e eu torço para que continue assim (sem ninguém sair)", disse.

O Santos volta a campo no domingo, para encarar o Coritiba, às 18h, no estádio Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.