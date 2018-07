Dorival define 23 relacionados e Vitor Bueno desfalcará o Santos na quarta

O técnico Dorival Júnior esperou, chegou a sonhar com a possibilidade de ter Vitor Bueno nesta quarta-feira, contra o Internacional, mas terá que escalar o Santos sem o meia. O jogador voltou a sentir um incômodo na coxa e foi vetado para a partida no Beira-Rio, que decidirá uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Vitor Bueno se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, que o tirou de campo por quase 20 dias, e atuou no segundo tempo contra o Grêmio, no último domingo. No entanto, voltou a sentir um problema na perna esquerda e acabou descartado pelo departamento médico santista.

Sem Vitor Bueno, além de Jean Mota, que já atuou na Copa do Brasil pelo Fortaleza, e Vecchio, também lesionado, Dorival terá um sério problema para definir o companheiro de Lucas Lima na armação de jogadas do Santos. Léo Cittadini, que vinha atuando mais recuado, pode ser o escolhido, mas Paulinho também briga pela posição.

O meia Elano poderia ser o escolhido, mas também se tornou baixa nesta terça-feira. O veterano de 35 anos se reapresentou com muitas dores nas costas, que limitavam sua locomoção. Por isso, foi vetado e se juntou a uma longa lista de desfalques, que já contava com Vladimir, Gustavo Henrique, Alison e Valencia.

Com tantos problemas, Dorival deve levar o Santos a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Léo Cittadini (Paulinho); Copete e Ricardo Oliveira. Depois de vencer por 2 a 1 na Vila Belmiro, a equipe pode até empatar ou perder por um gol de diferença, desde que o placar seja superior a 2 a 1, que garante a vaga.

Confira os relacionados do Santos:

Goleiros: João Paulo e Vanderlei

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Luiz Felipe

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Joel, Jonathan Copete, Paulinho, Ricardo Oliveira, Rodrigão e Walterson