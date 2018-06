Dorival define time e terá Diego Souza e Cueva como opções no banco

O São Paulo finalizou nesta sexta a preparação para o duelo contra o Novorizontino, neste sábado, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Junior definiu a equipe e vai relacionar Diego Souza e Cueva para a partida.

+ Jucilei vê São Paulo forte e dá recado: 'Futebol é no campo, lá não entra dinheiro'

Por terem iniciado a pré-temporada depois do restante do grupo, os dois devem iniciar a partida no banco. Anderson Martins, que também começou a treinar depois dos outros, ainda não será relacionado.

No treino desta sexta, Dorival comandou uma atividade tática com Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei, Petros, Shaylon e Lucas Fernandes; Marcos Guilherme e Brenner. Os reservas tinham Jean; Araruna, Aderllan, Rony e Reinaldo; Pedro, Cueva e Gabriel; Paulinho, Marquinhos Cipriano e Diego Souza.

O São Paulo perdeu na estreia do Paulistão para o São Bento por 2 a 0 fora de casa. Neste sábado, o jogo contra o Novorizontino marca o reencontro com a torcida no Morumbi.