Dorival deixa Lugano fora da lista de relacionados do São Paulo

O técnico Dorival Júnior divulgou neste sábado a lista de relacionados do São Paulo para o duelo contra a Chapecoense, domingo, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque fica por conta da ausência do zagueiro Lugano.

O regulamento da competição informa que somente cinco estrangeiros podem assinar a súmula de uma partida. Como o time titular do São Paulo deverá contar com a presença de Buffarini, Arboleda, Jonatan Gomez, Cueva e Lucas Pratto, o veterano uruguaio ficou de fora.

Além de Lugano, o treinador não poderá contar com o goleiro Denis por conta de uma tendinite no ombro esquerdo, o meia Maicosuel, com problema muscular, e o atacante Morato, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. O zagueiro Aderlan, contratado no início da semana, ainda não tem condições físicas para ser relacionado.

O São Paulo é o 17º colocado na tabela de classificação, com apenas 12 pontos conquistados em 13 jogos. Está a três de deixar a zona de rebaixamento. O provável time para o duelo contra a Chapecoense terá: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros e Jucilei; Wellington Nem, Cueva e Jonatan Gomez; Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão.

Laterais: Bruno, Edimar, Buffarini e Júnior Tavares.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda e Éder Militão.

Volantes: Petros, Cícero, Wesley, Jucilei e Araruna.

Meias: Cueva, Thomaz, Lucas Fernandes e Jonatan Gomez.

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho e Denilson.