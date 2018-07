Dorival descarta pensar em meta de pontos para Palmeiras não cair

Na luta para evitar o vexame de ser rebaixado no ano do seu centenário, o Palmeiras não pretende estabelecer uma meta de pontos ganhos no Brasileirão. O técnico Dorival Junior afirmou nesta sexta-feira que é difícil estabelecer algum número porque o campeonato é muito dinâmico e é melhor pensar passo a passo.

Nas duas últimas edições, o time que terminou o torneio em 16º lugar, posição limite para evitar a queda, fez 45 pontos. O Palmeiras fez no primeiro turno 18 pontos e por essa estimativa, precisaria obter na segunda metade do campeonato 27 pontos, o que equivale a nove vitórias. "Eu nunca faço esse tipo de previsão (de pontos). São situações que mudam continuamente, às vezes se estabelece um número e, no fim, precisa-se de mais", explicou.

O treinador relembrou que nem mesmo a vitória sobre o Criciúma, na última quarta-feira, em confronto direto contra o rebaixamento, deu tranquilidade ao Palmeiras. O time tem apenas um ponto de vantagem para a zona de rebaixamento. "Não podemos esconder qual é a nossa realidade no campeonato. Brigamos pelo afastamento da situação em que nós estamos", afirmou.

Para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, Dorival disse que pediu aos jogadores para atuarem no contra-ataque. "A marcação vai depender muito de como o Fluminense se comporta e das condições da partida. Vamos ter atenção a tudo isso". Depois de sábado, a equipe ganhará folga no domingo e retoma as atividades na segunda-feira, de olho no confronto com o Flamengo, na quarta, no Pacaembu.