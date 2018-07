Dorival descarta treino no interior antes de 'decisão'

Para o técnico Dorival Júnior, o problema do Palmeiras está nos pés e não na cabeça. Por isso, o treinador decidiu que não vai levar os jogadores para o interior durante essa semana decisiva, que pode decidir o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. "O Palmeiras não precisa de retiro. Chega de concentração. Nós temos é que jogar bola", disse o treinador nesta segunda-feira, durante o 1º Fórum Brasil de Treinadores, realizado em Itu (SP).

Dorival Júnior, no entanto, reconhece que o fator psicológico vai ser fundamental na partida contra o Atlético Paranaense, principalmente por causa da pressão da torcida. O Palmeiras precisa vencer para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento. O time tem 39 pontos, um a mais do que Vitória e dois acima do Bahia. Destas três equipes, duas vão cair.

"Tenho que entender que temos jogadores jovens no elenco e uma partida como essa tem um peso significativo e, emocionalmente, às vezes as coisas se desequilibram um pouco. O coração será decisivo", disse o técnico. "Temos de chamar a responsabilidade. Deixamos acontecer essa situação e agora temos obrigação de sair".

Dorival também comentou sobre a possibilidade de a partida contra o Atlético ser transferida do Allianz Parque para o interior por questões de segurança. No mesmo horário, o Corinthians enfrentará o Criciúma no Itaquerão e o Ministério Público pediu que as duas partidas não sejam disputadas na capital no domingo.

"Não tem de ter pressão porque perdemos o primeiro jogo dentro da arena (contra o Sport). A diretoria tem a consciência do que é o melhor para o clube e vai saber tomar a decisão correta para um jogo tão importante. Se eu pudesse escolher, eu jogaria dentro de casa, mas isso depende de vários fatores. Temos de aguardar para ver qual vai ser a decisão que vão tomar", opinou.

Independentemente do local da partida, Dorival pediu que o torcedor não abandone a equipe justamente na semana mais importante do ano do centenário do clube. "O torcedor tem de ter consciência do que representa esse jogo, da importância que ele terá ao longo dos 90 minutos. Ele será fundamental no processo de recuperação da equipe, assim como foi quando o Palmeiras estava na última colocação do campeonato.

Dependemos exclusivamente das nossas forças para sair dessa situação, então temos de ter, acima de tudo, tranquilidade e equilíbrio e buscarmos o nosso melhor com o apoio do torcedor".