Dorival destaca espírito de luta do Santos e vê time em crescimento

O técnico Dorival Júnior exaltou a postura do Santos na vitória por 3 a 2 sobre o Independiente Santa Fe, na noite de quinta-feira, em duelo pelo Grupo 2 da Copa Libertadores. Ele destacou que o time precisou se superar diante de um adversário complicado, que adotou um estilo ofensivo no estádio do Pacaembu, e contou com gols decisivos de Ricardo Oliveira e Vitor Bueno, que vinham tendo atuações apagadas em 2017, para assegurar o triunfo, o que lhe dá esperanças de que o time reencontre o alto nível de atuações exibido na temporada passada.

"A característica dos jogos da Libertadores é essa. Não vamos fugir desta condição. Temos que igualar na pegada, na gana, na garra, na luta e na determinação. Hoje nós tivemos muitos pontos positivos, importantes, como alguns jogadores que voltaram a fazer gols, o que é fundamental para readquirirmos essa confiança. Daqui pra frente, esperamos ter o nível de atuação que já tivemos em outros momentos e iremos recuperar. Hoje foi o inicio disso. A equipe vem tendo um crescimento gradativo", afirmou.

Apesar da atuação irregular do Santos, que teve dificuldades para assegurar a vitória, Dorival destacou que o time soube se adaptar às exigências da partida para assegurar o triunfo. Além disso, lembrou que o elenco foi afetado psicologicamente nos últimos dias pela tragédia envolvendo Rafael Longuine, que perdeu seus pais em um acidente de carro.

"Não tivemos troca de passes, transição, mas mesmo assim fizemos uma boa partida. O segundo tempo foi mais jogado, colocamos a bola no chão, forçamos os passes, confiamos nos companheiros. Esse foi o ganho da segunda etapa. Fomos coroados com um belo resultado. O que aconteceu com Longuine abalou demais o time. Fico feliz pela resposta que todos deram. O resultado foi fundamental para a nossa sequência na competição", disse.

O triunfo levou o Santos aos oito pontos, na liderança do Grupo 2 da Libertadores, à frente do The Strongest, com sete, e do Santa Fe, com quatro, situação que deixa o time com chance de garantir a classificação já na próxima rodada. Dorival não escondeu o objetivo de assegurar a vaga antecipadamente, mas destacou que não será fácil superar o The Strongest em 17 de maio, no Hernando Silles, em La Paz, lembrando que o time boliviano goleou o Sporting Cristal por 5 a 1, na última quinta-feira.

"Vemos tentar resolver o quanto antes a nossa posição. Já seria complicado pela qualidade da equipe, jogando na altitude, e a prova é o resultado de hoje (quinta). É uma equipe de qualidade, vocês viram na Vila a dificuldade que tivemos. Nós também colocaremos dificuldades para a equipe adversária. Vamos caminhando ponto a ponto, como temos buscado fora, fazendo com que a classificação se antecipe", concluiu o treinador santista.