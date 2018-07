Dorival detona campo de Joinville: 'Não foi futebol, foi uma guerra'

O treinador Dorival Junior não poupou críticas ao estado do gramado da Arena Joinville. O Santos empatou sem gols contra o Joinville pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico santista elegeu a situação no campo como crucial para o desempenho de sua equipe.

"Prejudicou a qualidade do espetáculo. Na verdade não foi um jogo de futebol, foi uma briga constante durante 90 minutos. Ficamos impossibilitados de um melhor desempenho por conta do gramado. O Joinville está mais adaptado a esse tipo de jogo aqui dentro".

Apesar do empate, o treinador santista saiu satisfeito com o resultado. "O empate foi importante para manutenção da nossa posição tabela. A equipe do Santos foi valente, vibrante, guerreira. Esse ponto será importantante lá no final da competição", afirmou.