Dorival divulga lista de relacionados para estreia do São Paulo na Copa do Brasil

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, divulgou nesta terça-feira a lista de 23 relacionados para o duelo contra o Madureira pela 1ª fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta, às 21h45, no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, por opção da equipe carioca, que tem o mando de campo.

Petros, suspenso por dois jogos de competições nacionais pela expulsão na última rodada do Brasileirão do ano passado, é a principal ausência do time de Dorival em relação ao último jogo. Arboleda, que aprimora forma física após se recuperar de um estiramento na coxa direita, também segue fora.

O meia Cueva, como adiantou Raí na última segunda, não foi relacionado, após a polêmica da semana passada, quando o peruano pediu para não ser chamado para o duelo do time contra o Mirassol, pela 3ª rodada do Paulistão.

Sem Petros, Dorival deve escalar o meio campo com Araruna, e tem Hudson no banco como opção. A provável escalação tem: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Araruna e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar, Júnior Tavares e Reinaldo

Zagueiros: Aderllan, Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei e Paulo Henrique

Meias: Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Paulinho