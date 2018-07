Dorival divulga lista de relacionados para o duelo contra o Grêmio

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, divulgou a lista de 23 atletas relacionados para o duelo contra o Grêmio, que será disputado nesta quarta-feira, às 19h30, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Araruna pode ter nova chance no São Paulo contra o Grêmio

O time terá os desfalques de Militão, que cumprirá suspensão depois de ter sido expulso no empate com o Vasco, e Cueva, que segue concentrado com a seleção peruana para a repescagem das Eliminatórias da Copa. O reserva Gomez, com dores no joelho direito, também segue fora da lista, além de Bruno (dores nas costas), Morato e Welligton Nem (em recuperação de cirurgias no joelho direito).

A expectativa do São Paulo é que o duelo em Porto Alegre seja o último sem Cueva, que já desfalca o time há duas rodadas. O peruano se reapresenta no time tricolor na quinta-feira e, a princípio, deve estar à disposição do time para o confronto contra o Botafogo, no domingo, no estádio do Pacaembu.

Sem o peruano e sem Militão, a tendência é que Dorival escale Maicosuel e Araruna entre os titulares. Lucas Fernandes é a principal alternativa para o meio-campo, e Buffarini para a lateral-direita. Com isso, a provável escalação do São Paulo para o jogo de quarta-feira é: Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Maicosuel e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Denis e Sidão.

Laterais: Edimar, Buffarini e Júnior Tavares.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano, Aderllan e Bruno Alves.

Volantes: Petros, Jucilei e Araruna.

Meias: Maicosuel, Lucas Fernandes, Hernanes, Thomaz e Shaylon.

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme, Brenner e Denilson.