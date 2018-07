Dorival divulga relacionados para duelo contra a Chapecoense no Pacaembu

O técnico Dorival Junior divulgou a lista de atletas relacionados do São Paulo para o jogo contra a Chapecoense, nesta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Provável substituto de Cueva, Shaylon exalta sequência de vitórias do São Paulo

O time não terá Cueva, que defende a seleção peruana na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, nem Militão, lesionado. O lateral-direito Bruno, que voltou ao gramado nesta semana na fase final de recuperação de dores nas costas, ainda não está em condições de jogo.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Denis e Sidão

Laterais: Edimar, Buffarini e Júnior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves

Volantes: Petros, Jucilei e Araruna

Meias: Maicosuel, Lucas Fernandes, Hernanes, Shaylon e Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme, Brenner e Denilson