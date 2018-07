Dorival diz confiar na classificação do Atlético-MG O empate diante do Palmeiras, por 1 a 1, na quarta-feira, em Sete Lagoas, não foi o resultado que o Atlético-MG esperava. Com ele, a equipe precisará vencer na partida de volta, em São Paulo, ou empatar por dois gols ou mais. Mesmo assim, o técnico Dorival Júnior exaltou a apresentação de seus comandados e disse confiar na classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana.