Dorival diz que afastamento de Cícero já era discutido no São Paulo antes de sua chegada

O técnico Dorival Junior afirmou que o afastamento do meia Cícero já era discutido internamente no clube antes de sua chegada. O jogador saiu oficialmente dos planos da equipe na última terça-feira, quando foi informado da decisão em reunião com a diretoria e comissão técnico do São Paulo.

"Foi conversado internamente. Se eu tive 1% ou 90% de participação (na decisão), isso não importa. Foi uma colocação já feita anterior ao meu acerto e vinha sendo conversado há muito tempo. A partir do momento em que foi decidido, ela cabe 50% ao treinador e 50% à diretoria. Foi uma decisão interna. Com todo respeito ao atleta, a vida segue. Temos que fazer nosso melhor e dar condições a ele de continuar sua carreira", disse Dorival, em coletiva no CT da Barra Funda.

Cícero chegou ao São Paulo por indicação do ex-técnico Rogério Ceni e já tinha perdido espaço antes da chegada de Dorival. A diretoria reclamou de falta de comprometimento e problemas de relacionamento. O jogador rebateu, afirmando que os cartolas precisavam encontrar um culpado para a crise em que o clube se insere, e se mostrou chateado com o afastamento.

Dorival também comentou a situação de Wesley que, apesar de treinar normalmente com o restante do elenco, também não está nos planos da comissão técnica. " A situação do Wesley não vai demorar para que tenhamos um desfecho. Essa situação já estava mais definida e deve se concretizar em breve, com a diretoria conversando com representantes do atleta".

Para o treinador, o grupo está focado em tentar reverter a situação do São Paulo no Brasileirão - atualmente, o time está na zona de rebaixamento, na 17ª posição com 19 pontos. "Vejo um grupo muito sério, preocupado ,trabalhando com intensidade. Vivemos um momento conturbado e nossa preocupação está traduzida em trabalho. Queremos muito reverter esse quadro".

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Cruzeiro, no Morumbi.