Dorival diz que árbitro 'desempatou' jogo com Palmeiras Em situação delicada no comando do Atlético Mineiro, o técnico Dorival Júnior deixou o gramado do Canindé, na noite de sábado, insatisfeito com a arbitragem de Sandro Meira Ricci. Para o treinador, o juiz "desempatou" o duelo em favor do Palmeiras, que venceu a partida por 3 a 2.