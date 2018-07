Dorival diz que Atlético-MG não pode mais errar

A boa vitória sobre o Avaí no domingo, por 2 a 0, não tranquilizou Dorival Júnior. Na avaliação do treinador, o Atlético Mineiro ainda permanece em situação complicada e não tem mais o direito de errar no Campeonato Brasileiro - está em 17.º, na zona de rebaixamento.

"O Atlético chega em um momento que não tem mais como errar, tem que tentar fazer o máximo possível em busca de pontos e resultados para tentar tirar essa diferença em relação aos times que estão à sua frente na tabela. Cada ponto será de vital importância", afirmou o treinador, que espera tirar o Atlético-MG da zona de rebaixamento.

"Logicamente, que é um momento de incerteza e de alguma insegurança que acontece naturalmente, até pela situação da equipe. Mas, aos poucos, a gente vai readquirindo aquela confiança necessária e espero que não fiquemos só nisso", acrescentou.

Sobre a vitória contra o Avaí, Dorival elogiou a desenvoltura de sua equipe. "O Atlético fez por merecer o resultado, principalmente na segunda etapa, atuando com mais desenvoltura, mobilidade e movimentação. Foi um resultado importantíssimo para este momento", concluiu.