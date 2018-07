Dorival diz que coloca cargo à disposição após eleição do Palmeiras

Enquanto o time do Palmeiras luta para se safar de vez do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, as eleições agitam os bastidores do clube. A definição do novo presidente acontece dia 29 e, dentre outras coisas, uma das dúvidas é sobre o futuro do técnico Dorival Júnior. O candidato da oposição, Wlademir Pescarmona, já deu diversas entrevistas deixando claro que não pretende contar com o treinador caso ele seja eleito.

Com contrato até junho do ano que vem, Dorival Júnior diz entender a posição de Pescarmona e garante não estar preocupado com uma possível saída do Palmeiras. "Ele tem todo o direito disso. Ele pode ter suas preferências e a gente tem de respeitar. Meu cargo estará à disposição no fim da temporada, mesmo que o Paulo Nobre ganhe. É natural acontecer isso em fim de temporada. Se amanhã eu vou ter sequência, não depende da ninha pessoa", disse o treinador.

Dorival comemora o fato de que mesmo com os bastidores agitados por causa da eleição, o trabalho do futebol no dia a dia do Palmeiras não sofreu interferências. "O Palmeiras vive um clima político que é normal e poderia estar afetando o futebol, mas isso não tem acontecido, o que é algo muito importante para se destacar." Apesar da incerteza sobre o futuro, o presente parece deixar Dorival tranquilo, mas ele alerta para a necessidade de a equipe se manter focada até o fim do Campeonato Brasileiro. "Estamos passando uma resposta boa para todos. Eu tinha uma preocupação grande e ela veio diminuindo com as vitórias e a confiança aumentando. Em razão da postura que estávamos apresentando, a equipe vem crescendo e mostrando algo além daquilo que vínhamos tendo e vendo. Mas o futebol prega peças e se você não estiver focado, fatalmente terá um erro", alertou o comandante palmeirense.

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol e já iniciou a concentração visando a partida contra o Atlético-MG, sábado, às 19h30, no Pacaembu, pela 33ª rodada do Brasileirão.