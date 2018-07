Dorival diz que elenco do Atlético-MG será reformulado Após assumir o comando do Atlético Mineiro durante o segundo turno do Campeonato Brasileiro, no final de setembro, e evitar o rebaixamento da equipe para a Série B, o técnico Dorival Júnior já iniciou o planejamento da equipe para a próxima temporada. E o treinador admitiu que vai reformular o atual elenco com o objetivo de mudar o perfil dos jogadores da equipe de Belo Horizonte.