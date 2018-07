Dorival diz que escalará titulares na Copa do Brasil

O técnico Dorival Júnior avisou que não vai poupar jogadores para a partida de ida pela Copa do Brasil, quarta-feira, na Vila Belmiro. O Santos enfrentará o Guarani e o treinador pretende usar força máxima, mesmo sabendo que no próximo domingo o time tem o segundo confronto das semifinais do Paulistão, contra o São Paulo.

Contra o São Paulo, cinco atletas do Santos levaram cartão amarelo, mas nenhum estava pendurado. Assim, Dorival vai escalar contra o Guarani o mesmo time que enfrentou os são-paulinos no Morumbi, e repetirá a dose domingo. "Vamos encarar as duas competições da mesma forma", disse o comandante.

A vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo deixou a equipe em situação confortável no Paulistão, já que pode perder o segundo duelo por um gol de diferença. Na Copa do Brasil, o time vem realizando campanha impecável. Na primeira fase, passou por Naviraiense com vitórias por 1 a 0 e 10 a 0. Depois, na etapa seguinte, goleou o Remo por 4 a 0.