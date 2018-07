Dorival diz que Inter ainda precisa evoluir para estreia

"Fizemos um trabalho muito forte pela manhã e mesmo assim tivemos uns 35 minutos em alto nível no jogo-treino. Ainda temos que evoluir para chegar na quarta-feira em condições de buscar a vitória na estreia do Gaúchão. A equipe vem dando boa resposta nos treinamentos", disse, após o jogo-treino contra a equipe sub-23 do Internacional, vencido por 4 a 1.

Na atividade de domingo, realizada em Gramado, os gols do time principal foram feitos por Dagoberto, D''Alessadro e Gilberto, que entrou durante a etapa final e fez dois. A única preocupação do Internacional na atividade foi o volante Guiñazu, que deixou a atividade de maca após levar uma pancada no joelho.