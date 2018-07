Dorival diz que Júnior Tavares está mais responsável na marcação

O duelo da próxima quarta-feira do São Paulo contra o Atlético-MG marcará o retorno de Júnior Tavares à lateral esquerda da equipe depois de cumprir suspensão automática. Em sua última atuação, no clássico com o Corinthians, foi mal: levou o terceiro cartão amarelo e falhou na marcação, no lance do gol de empate da equipe alvinegra.

+ De volta à lateral, Júnior Tavares vê São Paulo focado para manter sequência invicta

Apesar de a comissão técnica não culpar o lateral pelo empate cedido ao rival - destacando os erros de arbitragem do jogo, a pressão da torcida foi grande para cima do atleta, que tem a confiança do técnico Dorival Junior.

O treinador diz ver evolução nos treinamentos de Junior Tavares. Dorival reconhece que ele vinha errando em posicionamento, mas elogia os avanços que o mantiveram como titular no clube tricolor.

"Júnior Tavares melhorou na responsabilidade de marcação, preocupação em se posicionar. Ele apoiava muito bem, mas tinha dificuldades no reposicionamento", diz o treinador.

Para o confronto contra os mineiros, Tavares espera um time compactado: "A gente está bastante focado e sabemos do rendimento que estamos tendo nas partidas. Vamos apresentar um jogo compacto, como a gente vem trabalhando, para sair com o resultado positivo.