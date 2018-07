Dorival diz que Palmeiras terá que se virar sem Henrique

O Palmeiras viverá um fato raro no Campeonato Brasileiro diante do Bahia, domingo, em Salvador: jogará sem o atacante Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em 31 jogos da equipe no nacional, ele jogou em 27 deles e marcou 15 gols, números que o deixa como artilheiro do Nacional, com dois gols a mais que o vice-artilheiro, Marcelo Moreno. Sem seu goleador, o técnico Dorival Júnior terá que tentar descobrir um novo goleador.

Os vice-artilheiros da equipe são Lúcio, Wesley, Cristaldo e Mouche, com dois gols cada. "Alguém vai ter que tomar caminho e fazer a diferença. Faz falta um jogador como o Henrique, claro, mas temos que achar um substituto ideal, que se preocupe em estar mais presente dentro da área", disse o treinador.

Sem Henrique, o treinador testou Diogo e Mouche no ataque e deve ser a dupla de ataque em Salvador. Com estilos diferentes de Henrique, a equipe terá que se adaptar. "Temos que aprender a conviver com essa situação. Com Diogo e Mouche muda a mobilidade, mas perdemos presença de área", analisou Dorival.

Além dos quatro jogadores autores de dois gols, mais oito atletas marcaram um gol cada: Leandro, Juninho, Tobio, Victor Luis, Diogo, João Pedro, Alan Kardec e Marquinhos Gabriel. Os dois últimos já deixaram o clube.

Henrique não é o único suspenso. Juninho também não poderá atuar, por ter sido advertido no clássico com o Corinthians. Valdivia, Lúcio, Wesley, Cristaldo e Leandro são dúvidas, por estarem se recuperando de problemas físicos.