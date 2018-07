Dorival diz que Palmeiras teve 'jornada terrível'

A derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, neste sábado, parece ter incomodado bastante o técnico Dorival Júnior. Além do resultado negativo, a postura da equipe na maior parte do tempo fez com que as críticas ao trabalho do treinador e da qualidade técnica de alguns atletas voltassem e, mostrando certa irritação, Dorival deixou claro sua preocupação com a postura de seus atletas.

"Nesse momento, temos que dar força para esses jogadores buscarem uma reação e contar com cada um deles. Foi uma jornada terrível hoje. Não podemos, por toda a campanha que tivemos na competição, nos dar ao luxo de errar duas rodadas seguidas. O Palmeiras vai ter que buscar a recuperação na rodada seguinte", alertou o treinador, se referindo à partida contra o São Paulo, domingo que vem, no Morumbi.

O treinador acredita que a atuação do Palmeiras na noite deste sábado foi atípica e que não se pode tirar os méritos da equipe do Atlético-MG, mesmo sendo formada por reservas (o goleiro Victor foi o único titular). "Hoje não conseguimos trabalhar como em outros jogos. Erramos em todos os setores. Melhoramos um pouco e tomamos um gol de bola parada, então ficou difícil. Tudo o que tentávamos não dava certo e sempre um detalhe favorecia o Atlético. Sucumbimos a um adversário que foi muito bem, foi melhor e mereceu o resultado", resumiu.

A preocupação com a pontuação e a briga contra o rebaixamento é algo real para o treinador. Após a derrota neste sábado, o jeito será ficar na torcida contra os concorrentes na luta contra a queda. "Em razão do último resultado lá na Bahia, da forma como foi, só valorizaria se tivéssemos hoje uma performance igual. Acabou não acontecendo. Amanhã muita gente pode encostar, e voltamos à condição que não queríamos, porque o campeonato vai afunilando, o Palmeiras está tendo todas as oportunidades para se confirmar e infelizmente não estamos conseguindo", lamentou.

O elenco do Palmeiras folga neste domingo e na segunda-feira e a reapresentação está marcada para acontecer na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.