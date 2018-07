Dorival diz que reservas do Santos foram aprovados

A derrota por 3 a 2 para o Guarani encerrou uma sequência de nove vitórias do Santos na temporada, mas foi minimizada por Dorival Júnior. O técnico optou por escalar uma equipe recheada de reservas em Campinas e garantiu que os jogadores testados foram aprovados, mesmo com o resultado negativo.

"Foi um teste importante onde a grande maioria dos jogadores apresentou uma performance muito boa. Nos últimos cinco minutos, a equipe deu uma desandada e tomou dois gols. Mas é um fato normal. Vi coisas mais positivas do que negativas", afirmou Dorival, lamentando apenas a desatenção nos minutos finais, quando o Guarani conseguiu a virada.

Mesmo com o tropeço, o Santos se classificou às quartas de final da Copa do Brasil, já que havia vencido o primeiro confronto por 8 a 1. Agora, a equipe vai enfrentar o Atlético Mineiro, que eliminou o Sport. O primeiro duelo será realizado em Belo Horizonte, no Mineirão, na próxima semana.