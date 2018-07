Dorival diz que resultado aumenta confiança santista Dorival Júnior não tem mais dúvida: depois dos 6 a 2, na soma dos dois resultados contra o São Paulo, pelas semifinais do Campeonato Paulista, o Santos confirmou que joga o melhor futebol do Brasil, até mesmo quando altera a maneira de jogar como aconteceu neste domingo, com a saída do atacante André para a entrada de um lateral e a montagem do meio-de-campo com três meias, saindo do 4-3-3 para o 4-4-2.