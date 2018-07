Após vitória, Dorival Júnior diz que Santos recuperou a confiança

Uma das missões do técnico Dorival Júnior no comando do Santos era recuperar a confiança da equipe, abalada pelo fato da equipe começar a rodada na zona de rebaixamento e vir de uma goleada sofrida para o Goiás por 4 a 1. Por isso, para o treinador santista, mais do que os três pontos na vitória por 3 a 0 sobre o Figueirense, o resultado conquistado na Vila Belmiro ajudou a equipe sob o ponto de vista psicológico.

"A forma como foi construído abre uma boa perspectiva para o futuro, mas nada além daquilo que estávamos observando anteriormente. Temos de buscar a recuperação da confiança da equipe. Independentemente do resultado, do número de gols, o melhor era que acontecesse a vitória para que tivéssemos uma condição de mostrar que o Santos não era uma equipe que vimos no começo da semana", disse, se referindo justamente a péssima atuação do time diante do Goiás.

O treinador contou ainda que espera ver a postura do time nos próximos jogos, inclusive quando as derrotas aparecerem. "O que teve foi uma mudança na postura dos jogadores. Vão acontecer derrotas, mas desde que aconteça desta forma, com luta. Não podemos nos entregar com tanta facilidade como vimos", disse, mais uma vez lembrando as más atuações das últimas partidas.

De ânimo renovado, o Santos volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque. Será o primeiro jogo entre os rivais, após decidirem o Campeonato Paulista, torneio conquistado pela equipe alvinegra.