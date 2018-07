Dorival diz que São Paulo precisa trabalhar dobrado para evitar novas oscilações

Para o técnico Dorival Junior, do São Paulo, o time precisará "trabalhar dobrado" para conseguir uma sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro - algo crucial para a equipe se livrar do primeiro rebaixamento de sua história. Na quarta-feira, o time foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 1 no Maracanã e voltou a flertar com as últimas posições da tabela.

+ Dorival vê 'apatia geral' e assume responsabilidade por derrota do São Paulo

"Temos que acreditar que essa sequência de vitórias uma hora vai chegar", disse o treinador. O São Paulo não consegue vencer dois jogos seguidos há 26 rodadas no Brasileirão. "Mas teremos que trabalhar dobrado para isso se materializar. Estamos distantes de podermos fazer resultados em sequência, essa é a grande verdade."

O treinador criticou bastante a atuação do time diante dos cariocas. Ele revelou que, no intervalo do jogo, quando o São Paulo perdia por 2 a 0, o discurso no vestiário era de que a equipe precisava "acordar" em campo. "A colocação (no vestiário) era de que o time precisava acordar. E tentamos. Melhoramos a posse de bola, mas ainda tivemos poucas infiltrações e jogadas mais agudas."

O resultado diante do Fluminense complica o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter "dormido" fora da zona da degola, uma combinação de resultados nesta quinta pode fazer o time tricolor voltar para as últimas posições: triunfos de Vitória e Ponte Preta, e pelo menos um empate do Sport.

O time volta a campo no domingo, pela 30ª rodada do torneio, contra o Flamengo, no Pacaembu, na capital paulista.