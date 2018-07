Dorival diz que São Paulo tem maturidade para sair da zona de rebaixamento

Mesmo com a derrota para o Coritiba que recolocou o São Paulo na zona de rebaixamento nesta quinta-feira, o técnico Dorival Junior vai evitar mudanças drásticas na escalação para a partida diante do Bahia, no próximo domingo, pela 19ª rodada do Brasileirão.

"Tenho minhas convicções. A equipe está criando e buscando, começando a criar uma harmonia em campo. O resultado seria fundamental. Não posso criar uma situação a complicar ainda mais. É preciso ter esse equilíbrio. Vamos olhar para a recuperação de um ou outro", afirmou o treinador, em entrevista coletiva no Morumbi.

O São Paulo permaneceu seis rodadas na zona do rebaixamento até a vitória sobre o Botafogo por 4 a 3, na 17ª rodada. Nesta quinta-feira, após a derrota dentro do Morumbi, a equipe está novamente entre os quatro piores.

Para o técnico, o time tem maturidade para enfrentar essas oscilações. "Eles (os jogadores) mostraram que têm condições de reverter qualquer situação. Voltamos à zona de rebaixamento. É preocupante? Sim, não temos dúvida disso, mas a equipe tem maturidade suficiente para enfrentar a situação de outra forma. Não podemos voltar àquelas dificuldades. Temos de partir de outro ponto", disse Dorival.