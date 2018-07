'Santos buscará as duas competições', afirma Dorival Junior

O técnico Dorival Junior reafirmou a intenção de utilizar o time titular do Santos na partida deste sábado contra o Figueirense, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A principal preocupação da comissão técnica é com o desgaste dos jogadores após a vitória sobre o São Paulo por 3 a 1, conquistada na noite da última quarta-feira, no Morumbi, com o campo encharcado pelas semifinais da Copa do Brasil.

"Só vou deixar alguém fora se for constatado que não existe outra possibilidade. Se correr risco de lesão. Caso contrário, não priorizo nada. Vamos buscar as duas competições", afirmou o treinador, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O Santos está em quarto lugar com um ponto de vantagem sobre o quinto colocado, o Palmeiras (49 a 48). Essa diferença mínima é uma das razões da manutenção dos titulares no jogo de Santa Catarina. "Alcançamos objetivos de maneira rápida, a equipe melhorou e adquiriu confiança. Chegar é uma coisa e se manter é outra. Caminhamos rodada a rodada e jogo a jogo", diz Dorival.

Além de aguardar o resultado dos testes físicos, que pode determinar o risco de lesão de algum atleta, o treinador tem dúvidas na zaga e no meio. Entre os zagueiros, Gustavo Henrique pode voltar à equipe no lugar de Werley. No meio-campo, permanece a dúvida entre Geuvânio, também recuperado de lesão, e Marquinhos Gabriel, que vive ótima fase.