Dorival diz que volta de Prass dá confiança ao time do Palmeiras

Confirmado como titular do Palmeiras na partida desta quarta-feira contra o Botafogo, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Fernando Prass recebeu elogios do técnico Dorival Júnior. O goleiro está sem atuar desde o começo de maio em razão de uma lesão no cotovelo direito, mas o treinador explicou que optou por ele em razão da confiança passada pelo jogador, que não reclamou de dores no último treinamento. Assim, ele escolheu mesmo Fernando Prass, apesar da recente contratação de Jailson.

"O Fernando Prass foi uma surpresa, porque há uma semana tinha muita desconfiança, tanto é que inclusive aceleramos a vinda de mais um profissional (Jaílson), mas a recuperação se mostrou muito positiva nesses últimos dez dias. Ele está seguro e confiante. Agora precisa de sequência de jogos. Espero que seja um grande reforço pela vontade que tem e pelo o que representa ao elenco", disse o treinador, exibindo confiança no goleiro.

Dorival destacou que Prass vinha passando por um momento difícil em razão da impossibilidade de ajudar o Palmeiras por causa da sua inatividade. "O pior momento é quando ele estava no departamento médico. Lesionado e fora, aí tem consciência de que sua contribuição é mínima. No vestiário ele tenta motivar, apenas. Você não participa, não se sente útil por ter uma lesão. Todos profissionais passamos por isso. Sabemos o quanto é difícil estar afastado dos planos", afirmou.

Reforçado por Prass, o Palmeiras fará um confronto decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Afinal, o time está em 15º lugar, com 28 pontos, apenas dois a mais do que o Botafogo, que ocupa a 19ª colocação.

23 RELACIONADOS

Goleiros: Fernando Prass e Deola

Laterais: João Pedro, Juninho, Victor Luis e Wendel

Zagueiros: Lúcio, Tobio e Gabriel Dias

Volantes: Marcelo Oliveira, Wesley, Bruninho e Washington

Meias: Valdivia, Patrick Vieira, Bruno César, Allione, Felipe Menezes e Bernardo

Atacantes: Cristaldo, Henrique, Mouche e Leandro