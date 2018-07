Dorival Júnior elogia agressividade do Santos após goleada na Vila

O Santos deu sequência ao bom momento que vive na temporada ao golear o Avaí por 5 a 2 no último sábado, na Vila Belmiro. Sem maiores dificuldades, o time paulista dominou o confronto, voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro e agradou o técnico Dorival Júnior, que exaltou a agressividade de seus jogadores.

"Fomos agressivos o tempo todo. O Avaí criou oportunidades, temos que reconhecer. Somando o desgaste do jogo do meio de semana, pouca recuperação, o ritmo da partida, nem tenho como questionar, a postura dos jogadores foi de valentia muito grande. Não tínhamos ainda uma equipe totalmente recuperada em função do jogo de quarta-feira e os jogadores deram uma resposta", declarou.

O resultado levou o Santos a 27 pontos, subindo para a décima colocação na tabela. Na quarta-feira, a equipe volta as atenções para a Copa do Brasil, já que enfrenta o Corinthians no segundo jogo das oitavas de final, no Itaquerão. E nem a vantagem de ter vencido por 2 a 0 na ida tranquiliza Dorival.

"Temos um período para comemorar um grande resultado, mas a partir do momento que colocamos a cabeça no travesseiro, ficamos totalmente voltado para a partida de quarta-feira. Será um novo caminho. As dificuldades de se jogar lá dentro, desse novo campo do Corinthians, é uma situação difícil e assim teremos que nos preparar para estarmos totalmente focados, objetivando a classificação", comentou.