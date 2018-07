Dorival elogia atuação de Copete e diz que ainda acredita no título

Se o Santos está a apenas quatro pontos do Palmeiras, ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, muito é por conta do colombiano Copete, que marcou gols em seis das últimas sete vitórias da equipe - na outra, deu uma assistência. Nesta quinta, fez dois gols e sofreu um pênalti no triunfo de 3 a 1 sobre o Vitória.

Após a partida, ele recebeu rasgados elogios do técnico Dorival Júnior. "O Copete hoje se torna um artilheiro da equipe, tem participado da maioria dos nossos gols, está sempre presente, sobra para ele sempre uma ou duas oportunidades durante o jogo. É um jogador que participa, se entrega numa totalidade ao longo dos 90 minutos", disse o treinador.

Dorival concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro enquanto o Palmeiras ainda jogava com o Atlético-MG no Independência. O empate em 1 a 1 em Belo Horizonte ajudou o time santista, mas, antes mesmo de ver a diferença cair para quatro pontos, o treinador já mantinha a esperança de brigar pelo título.

"Temos primeiro que acreditar sempre. Vejo jogos decisivos para todo mundo, não só para o Santos, todos terão dificuldades. Não podemos descartar situação nenhuma, porque o futebol dá muitas peças, dá muitas condições de alcançarmos recuperações, resultados inesperados. Temos que estar motivando os jogadores e acreditando que podemos estar preparados para o que acontecer", disse Dorival.