Dorival elogia desempenho atleticano e crê em reação

Apesar da derrota para o Palmeiras que eliminou o Atlético-MG da Copa Sul-Americana, por 2 a 0, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, o técnico Dorival Júnior saiu satisfeito com o desempenho da equipe mineiro. Para ele, o equilíbrio da partida mostrou que seus jogadores têm fôlego para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Os jogadores estão demonstrando isso. Isto tem sido importante. Espero que mantenhamos esta postura e que levemos, acima de tudo, esta agressividade, este ímpeto para o jogo de sábado. Será o jogo da vida da equipe, a partida que vai mostrar o que queremos dentro do Campeonato Brasileiro", afirmou Dorival Júnior.

No sábado, o time mineiro recebe o Flamengo na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 35ª rodada do Brasileirão. Uma vitória é imprescindível na luta contra a queda para a Série B. E, diante disso, Dorival Júnior até poupou os titulares do Atlético-MG na derrota para o Palmeiras pelas quartas de final da Sul-Americana.

Agora, o treinador pede que os torcedores apoiem o Atlético-MG no jogo de sábado, sem se preocupar em hostilizar o adversário. "Será fundamental novamente a participação do nosso torcedor e eu faço um apelo para que compareçam e incentivem a equipe do Atlético-MG. Que deixem de lado qualquer hostilidade, qualquer agressividade com o adversário. Apenas nos ajudem, nos apoiem, para buscarmos um bom resultado", declarou Dorival Júnior, lembrando que o atual técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, foi o comandante atleticano durante boa parte da campanha no Brasileirão.