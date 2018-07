Dorival elogia Gabigol e quer time equilibrado no Brasileirão

No curto período de tempo que está à frente do Santos, Dorival Junior conseguiu acertar alguns detalhes e fazer o time subir de produção. E um dos atletas que se destacam nessa nova fase é Gabigol. Nas últimas quatro partidas, são cinco gols, incluindo os dois da vitória deste domingo, sobre o Joinville, pelo Campeonato Brasileiro.

A razão para essa sequência positiva de Gabriel é, segundo o treinador, a leitura que ele tem feito do jogo. "Gabigol está participando muito, começando a ter noção tática. Tenho certeza que os técnicos anteriores pegaram no pé dele por essa postura. E isso tem feito bem a ele. Ele está ligado no que se passa na partida e sai na frente. Uma atacante que sai na frente tem condições de estar numa melhor situação que os zagueiros", afirmou Dorival na coletiva após o jogo.

Nesta 15ª rodada, Ricardo Oliveira, suspenso, e Lucas Lima, com febre, desfalcaram o Santos. Nilson e Marquinhos Gabriel foram os substitutos, respectivamente. E ainda no primeiro tempo, Gabigol deixou a partida com uma lesão na coxa. Com essas mudanças forçadas o banco santista ficou sem jogadores ofensivos. Essa carência, Dorival garante que o time já está de olho em possíveis reforços.

Os 12.974 presentes na Vila Belmiro esperavam por um segundo tempo tão agitado quanto o primeiro. Segundo Dorival Junior, a queda de rendimento se deu em função do pouco tempo de recuperação desde a partida contra o Sport, quarta, pela Copa do Brasil. "Hoje ainda sobrou muito desgate do jogo do sport. Tivemos dificuldades na partida porque fisicamente estávamos bem abaixo."

Perguntado sobre qual o objetivo do Santos na competição, o treinador afirmou que, por enquanto, pensa apenas em tirar o time dessa situação. "Temos que buscar o equilíbrio no campeonato, fazer por merecer uma colocação melhor. Daqui a pouco podemos estar brigando por uma outra condição".