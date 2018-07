Dorival elogia o elenco do São Paulo e diz que vai ouvir Ceni

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 10, o técnico Dorival Júnior afirmou que vai privilegiar os jogadores que estão no elenco do São Paulo e que confia na qualidade do elenco para superar a crise de sete jogos sem vitória, que colocou a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Não fizemos nenhuma exigência sobre o elenco. O São Paulo tem um bom elenco. Dentro do possível e das necessidades, de forma natural, acreditamos que ele possa e deva ser melhorado. Acreditamos naquilo que nós temos e vamos buscar cessar essas conversas de entradas e saídas de jogadores, o que quebra muito a confiança do elenco. Observamos o que temos em nossa casa", afirmou Dorival, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

Dorival afirmou que vai ouvir o técnico Rogério Ceni, demitido na semana passada. "Ainda não falei, mas pretendo falar com ele. Tenho respeito e consideração muito grandes por ele. Quero falar com o Rogério. Nos próximos dias, pela pessoa que é, pelo respeito que tenho por ele", disse o treinador.

O novo técnico do time afirmou que o São Paulo tem condições de se recuperar e buscar novos desafios dentro do Campeonato Brasileiro. "O São Paulo tem alguns degraus e hoje tem uma condição diferente da maioria das equipes. É um campeonato de recuperação. Temos um bom grupo, diretoria atenta e trabalha com intensidade. Esses fatores favorecem a busca de uma recuperação rápida", afirmou Dorival.

Ele foi demitido do Santos no mês passado, após quase dois anos de trabalho. Nesta passagem, salvou a equipe da zona do rebaixamento no Brasileirão de 2015 e foi vice-campeão brasileiro no ano passado.