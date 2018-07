Dorival elogia postura e vê Santos na briga pelo título brasileiro

O técnico Dorival Júnior deixou o Pacaembu bastante satisfeito com a vitória do Santos sobre o Santa Cruz no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar dos sustos diante do penúltimo colocado, o treinador enalteceu a postura de seus comandados para fazer 3 a 2. E a quem vê a disputa pelo título restrita a Palmeiras e Flamengo, ele avisou que a equipe alvinegra também está na briga.

"Esse campeonato proporciona surpresas, você não pode se dar por satisfeito em momento nenhum. Serão 12 rodadas em que as equipes que errarem menos estarão brigando por um posicionamento melhor. Espero que o Santos se estabeleça como uma equipe que briga por um espaço numa competição muito disputada, brigada. Nada definido até então", declarou.

O Santos esteve à frente do Santa Cruz em duas oportunidades e cedeu o empate em ambas, sendo que o segundo gol do adversário saiu no fim do segundo tempo. O lindo gol de Vitor Bueno evitou o tropeço em casa. Para Dorival, esta determinação até o apito final foi a maior qualidade de seus comandados.

"A equipe não perdeu a vontade de ganhar. Isso foi importante. Foi um dia em que as coisas não aconteciam de maneira natural, porém, não desistimos de maneira nenhuma. Fomos atrás do resultado a todo momento, enfrentando um adversário que jogou uma grande partida, uma equipe muito bem posicionada, trabalhada. O Santos fez um grande resultado, em uma noite em que as coisas não aconteceram como gostaríamos", avaliou.