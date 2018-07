Dorival elogia Valencia e prevê volante na briga por vaga no Santos

O volante Valencia teve um segundo semestre de 2015 para ser esquecido. Quando servia a seleção colombiana na Copa América, sofreu uma grave lesão no joelho direito, que o tirou do restante da temporada. Mas 2016 já começou mais animador. Recuperado, o jogador renovou seu contrato com o Santos por mais um ano e foi bastante elogiado pelo técnico Dorival Júnior.

"Ele tem uma vasta experiência, é jogador de seleção, teve um belo aproveitamento em 2015 e merece um respeito muito grande por tudo que já fez em sua carreira. Será muito importante para esse grupo, que tem jogadores muito jovens. Nós precisamos de jogadores com essa maturidade, vivência e experiência. A renovação foi pensada por todos nós, para que pudéssemos continuar tendo uma sustentação à equipe", declarou o treinador.

O afastamento no segundo semestre fez Valencia perder espaço. Seu substituto, o jovem Thiago Maia, se firmou como titular, ganhou destaque e se tornou uma das principais peças da equipe. Ainda assim, Dorival acredita que o colombiano tem tudo para brigar de igual para igual por uma vaga entre os 11.

"É um jogador que tem um carinho muito grande dentro do grupo e um respeito ainda maior. Não tenho dúvidas que será um elemento importante em nossa sequência e quando estiver totalmente recuperado, brigará, certamente, por uma posição no time titular. Ele é maduro e merece muito respeito", exaltou.

O próprio Valencia mostrou confiança em recuperar seu espaço no Santos. "Eu fiquei o segundo semestre machucado e agora tenho essa segunda oportunidade. Fico muito feliz pela tranquilidade que a diretoria e comissão técnica me passaram para fazer uma boa recuperação. Vou fazer uma boa pré-temporada para aproveitar essa oportunidade aqui no Santos", disse.