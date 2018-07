Dorival enaltece Ricardinho após goleada do Atlético-MG

Dorival Júnior enalteceu a atuação do Atlético Mineiro na goleada sobre o Flamengo no sábado, por 4 a 1. E um dos jogadores mais elogiados foi o meia Ricardinho, que entrou no lugar de Diego Souza no segundo tempo e, na avaliação do treinador, deu nova dinâmica à equipe.

"A entrada do Ricardinho foi importantíssima. O Diego Souza também vinha cumprindo uma função muito boa na equipe, caindo pelos lados do campo. O Ricardinho, que trabalha mais por dentro, acabou dando velocidade e, ao mesmo tempo, ganhamos transição. Com isso, os gols aconteceram por dentro", avaliou o treinador, enaltecendo a "grande vitória" do Atlético Mineiro.

"Vencemos uma grande partida, frente um grande adversário, justamente jogando por dentro, usando contra-ataques por dentro. Então, acho que foi importante e a entrada do Ricardinho deu uma consistência maior à equipe", acrescentou Dorival.

Além da boa atuação de Ricardinho, o treinador destacou a recuperação do Atlético Mineiro no segundo tempo, quando o Flamengo voltou pressionando - já perdia por 2 a 0. "Tínhamos a necessidade de uma correção rápida porque o Flamengo estava tendo muita mobilidade à frente dos nossos zagueiros. Quando o Serginho encostou um pouco mais no Diogo, aí conseguimos começar a neutralizar", finalizou.