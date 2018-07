Dorival ensaia escalação de Richarlyson no Atlético-MG O técnico Dorival Júnior deu sinais de que poderá escalar Richarlyson no time titular do Atlético-MG na final deste domingo, contra o Cruzeiro, às 16 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no clássico que definirá o campeão de Minas Gerais em 2011. O jogador ficou fora do primeiro duelo da decisão por estar suspenso. Julgado pela expulsão no segundo duelo das semifinais contra o América-MG, ele foi punido com apenas um jogo de suspensão, já cumprido, e com isso ficou à disposição para a finalíssima.