Dorival escala 14 titulares e mantém dúvidas no Inter O técnico Dorival Júnior surpreendeu a todos no treino desta quarta-feira, no gramado principal do Beira-Rio. Quem esperava por indícios da equipe que vai começar jogando contra o Cruzeiro, domingo, às 19h, em Sete Lagoas (MG), viu o treinador levar a campo um time com 14 jogadores para o treino desta tarde. Nada de coletivo.