Dorival escala Santos com as voltas de Lucas Lima e Gabriel

Os dois jogadores do Santos que estavam na seleção brasileira retornaram dos Estados Unidos nesta terça-feira e já treinaram como titulares. O meia Lucas Lima e o atacante Gabriel foram escalados pelo técnico Dorival Júnior na atividade no CT Rei Pelé e devem começar o jogo contra o Sport, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Apesar de terem atuado na partida contra o Peru, domingo, em Boston, os dois voltaram da disputa da Copa América Centenário e garantiram ter condições de voltar a campo nesta quarta. O Santos não pôde contar com a dupla nas últimas cinco rodadas, quando teve duas vitórias, duas derrotas e um empate. Dorival Júnior vinha apostando em Léo Cittadini, no meio, e Paulinho, no ataque, como substitutos dos titulares.

Fora esses dois retornos, o Santos tem uma mudança na lateral-esquerda para enfrentar o Sport. Autor de um bonito gol na vitória sobre o Santa Cruz, no último domingo, Zeca recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Para a vaga, o técnico vai apostar em Caju.

O possível time titular para o jogo desta quarta-feira deve ter: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Caju; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel e Joel. A partida com o Sport vai começar às 21h.