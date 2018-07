Dorival escala Washington como novidade do Palmeiras

A equipe do Palmeiras realizou na manhã desta sexta-feira o último treino antes de enfrentar o time do Grêmio, sábado, às 21 horas, no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante coletivo, disputado na Academia de Futebol, a novidade ficou para a presença do volante Washington entre os titulares.

O jogador foi o eleito para substituir o volante Marcelo Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na zaga, Gabriel Dias treinou entre os titulares ao lado de Tobio, já que Lúcio ficou fazendo fortalecimento muscular. Pelo menos por enquanto, o experiente defensor não é desfalque para o jogo. No ataque, Cristaldo, que entrou no decorrer da partida contra o Botafogo, na última quarta-feira, no lugar de Diogo, machucado, permanece entre os titulares.

O goleiro Jailson, contratado na semana passada, será relacionado pela primeira vez e fica como opção no banco de reservas. O time que treinou nesta sexta-feira foi Fernando Prass; João Pedro, Tobio, Gabriel Dias e Juninho; Washington, Victor Luis, Wesley e Valdivia; Cristaldo e Henrique.