Dorival esconde escalação do São Paulo para enfrentar a Ponte

O técnico Dorival Junior evitou antecipar a escalação do São Paulo para a partida contra a Ponte Preta, neste sábado, no Morumbi. A principal dúvida é a permanência de Cueva entre os titulares. Depois de atuações irregulares no clube, o meia foi importante na vitória do Peru sobre o Equador pelas Eliminatórias e ainda marcou um gol diante da Bolívia.

“Cueva é um grande jogador e não se discute suas qualidades. Você ficar analisando individualmente um jogador, não cai bem. Futebol é coletivo e foco nisso. Natural ele ter feito gol, tem essa capacidade. É muito diferenciado. Confio muito nele. É questão momentânea para ele readquirir a confiança. E sei que ele tem esse sentimento. E cabe ao próprio trabalho dele para atingir suas convicções. Jogadores desse nível passam por um momento ou outro. Daqui a pouco ele encontra o melhor caminho”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira no CT da Barra Funda. “Eu tenho na cabeça a equipe, mas não vou defini-la publicamente", disse o treinador.

Outra dúvida do treinador é a formação da zaga. Com a suspensão de Arboleda, o treinador deve definir o companheiro de Rodrigo Caio, que retornou da seleção. As opções são Bruno Alves, que poderá fazer sua estreia, e Lugano. O treinador descartou Aderllan. “Eu ainda não sei, trabalhei com as três possíveis. No penúltimo teve o Bruno Alves, trabalhamos com Lugano, e com o Aderllan, que é o único que não está em condições porque não foi relacionado”, disse Dorival Junior.

O São Paulo é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Para sair da zona de rebaixamento nesta rodada, precisa vencer a Ponte e torcer por tropeços do Avaí e da Chapecoense, os dois clubes que estão imediatamente à sua frente.