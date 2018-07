Dorival estreia na luta para tirar Palmeiras de zona perigosa

Restou ao Palmeiras no ano do seu centenário apenas lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E a arrancada para esse objetivo começa neste domingo, em Curitiba. O técnico Dorival Júnior estreia contra o Atlético-PR com a responsabilidade de achar um time titular seguro e capaz de trazer resultados o quanto antes.

Quatro dias depois de assinar contrato e ser apresentado o treinador terá de escalar o time mesmo com pouco tempo para treinar. Os titulares ganharam folga na sexta-feira depois da eliminação na Copa do Brasil e a única atividade com os principais jogadores foi no sábdo, sem a presença dos jornalistas.

Além das incógnitas na escalação e do pouco tempo para conhecer o elenco, Dorival terá ainda o desfalque de última hora de Lúcio. Referência do time, o defensor tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O meia Allione também sentiu problema muscular e sequer viajou.

A primeira diferença que o time precisa mostrar em campo é a autoconfiança. Em sua chegada, Dorival explicou ter notado o nervosismo dos jogadores e prometeu transmitir segurança ao grupo.

Tais problemas foram perceptíveis no último jogo, quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético-MG. A equipe foi presa fácil em Belo Horizonte, ao mal conseguir atacar e ser nocauteado pelo adversário com dois gols em um intervalo de cinco minutos ainda no primeiro tempo.

A atuação pífia causou temor no elenco no retorno para São Paulo. O clube armou um esquema de segurança no aeroporto para evitar possíveis protestos do torcedores, mas não houve tumulto.

"Os jogadores precisam lembrar que têm um potencial muito grande e recuperar a autoconfiança. A parte psicológica será importante para levantar o moral do grupo para o restante do ano", disse o então técnico interino Alberto Valentim ao final da partida.

O encontro deste domingo encerra o primeiro turno e deve significar uma mudança no estilo de jogo do Palmeiras. Nos 13 jogos sob comando do argentino Ricardo Gareca foram 13 escalações diferentes. O ex-técnico recebeu críticas por isso e também por mandar a campo formações muito ofensivas e, assim, expor demais a defesa, como reclamou o zagueiro Lúcio.

Neste primeiro momento Dorival deve mexer pouco na formação, mas escolher um time mais defensivo. O Palmeiras não pontua fora de casa desde o 0 a 0 com o Grêmio, ainda antes da Copa do Mundo. Portanto, a cautela parece vital para o time voltar a somar pontos como visitante e iniciar a reação.

"Já joguei pelo Atlético-PR e sei como é difícil enfrentar o tim deles, sobretudo pela pressão da torcida, mas nossa equipe tem qualidade e vamos entrar organizados para tentar uma vitória”, comentou o volante Marcelo Oliveira.

OUTRA ESTREIA

O Atlético-PR também terá o primeiro jogo sob comando do novo técnico. Na última semana o ex-santista Claudinei Oliveira trocou a disputa da Série B pelo Paraná para assumir o rival.

A ansiedade pelo primeiro jogo tem ainda outro componente para o técnico. A partida conta o Palmeiras será a primeira do Atlético-PR no Brasileiro em seu estádio.

A última partida do clube na Arena da Baixada foi em 2011, quando se despediu do campeonato em casa e rebaixado. Além da reforma do local para a Copa, o time teve de jogar longe de Curitiba nos últimos meses para cumprir punição pela briga dos seus torcedores contra vascaínos em 2013.

"A pressão será grande. A acústica do estádio ficou muito boa. Dificilmente, a gente vai perder pontos em casa", comentou o técnico.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR X PALMEIRAS

ATLÉTICO-PR: Weverton; Paulinho Dias, Dráusio, Cléberson e Natanael; Deivid, João Paulo, Nathan e Marcos Guilherme; Marcelo e Dellatorre. Técnico: Claudinei Oliveira.

PALMEIRAS: Fábio (Deola); Weldinho, Victorino, Tobio e Juninho; Renato, Marcelo Oliveira, Josimar e Mazinho; Diogo e Henrique. Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Arena da Baixada

Horário: 18h30

Na TV: SporTV