Dorival estuda formação com reservas para estreia do São Paulo no Paulistão

O São Paulo deve entrar em campo contra o São Bento, na próxima quarta-feira, pela estreia do Paulistão, com um time bem diferente do considerado titular neste início de ano. No treino desta sexta, apesar de algumas ausências, Dorival testou sua formação alternativa.

+ Apresentado, Anderson Martins elogia planejamento 'vitorioso' do São Paulo

Sem Brenner, poupado por desgaste muscular, Rodrigo Caio e Arboleda, ambos no Reffis, Dorival montou a equipe com: Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro, Hudson e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel. No gol, revezou Sidão e Jean.

Em outro time, próximo da formação titular para a temporada, Dorival colocou, como esperado, Diego Souza como centroavante, no lugar de Lucas Pratto. Shaylon e Lucas Fernandes continuam no time nas vagas de Hernanes e de Cueva, que está atrasado na pré-temporada.

Nos lugares de Rodrigo Caio e Arboleda, que não treinaram no campo, Dorival optou por Aderllan e Bruno Alves, enquanto Anderson Martins aguarda estar regularizado para poder estrear. O time, sem goleiro, teve: Militão, Aderllan, Bruno Alves e Edimar; Jucilei; Petros, Shaylon, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme; Diego Souza.