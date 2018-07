Dorival exalta evolução do Santos e prevê jogo duro nas quartas

O técnico Dorival Júnior exaltou a evolução que o Santos apresentou no segundo tempo do duelo com o Audax, no último domingo, na Vila Belmiro, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista. Depois de fechar a etapa inicial perdendo por 1 a 0, a equipe conquistou a virada por 2 a 1 na metade seguinte do confronto e assim fechou o Grupo A da competição disparado na liderança, com 32 pontos.

O treinador também enfatizou a qualidade do espetáculo no jogo contra o rival de Osasco, que, mesmo com a derrota, encerrou esta primeira fase na ponta do Grupo C, com 24 pontos, dois à frente do vice-líder São Paulo.

"Foi uma partida muito bem jogada. As duas equipes propuseram o jogo a todo o momento. O nosso primeiro tempo foi muito complicado. O Audax prevaleceu. Tivemos algumas chances, mas bem diferente daquilo que estamos acostumados a fazer dentro da Vila. Houve uma correção no segundo tempo, tivemos uma postura mais agressiva, uma marcação mais dentro do campo adversário, um encaixe um pouco maior das movimentações que aconteciam", ressaltou Dorival, em entrevista coletiva.

Em seguida, o comandante enalteceu que "é esse tipo de espetáculo que queremos ver" ao lembrar que essa foi uma partida na qual a bola parou pouco de rolar, fato que até acabou atrasando um pouco a entrada de Joel no lugar de Vitor Bueno no segundo tempo. "O Joel estava ali entre quatro e cinco minutos do meu lado. E toda hora eu olhava e o via fazendo aquecimento sem a possibilidade de entrar, pois a bola não saía", disse.

Para completar, Dorival ainda disse espera grandes dificuldades diante do São Bento, na Vila Belmiro, no duelo válido pelas quartas de final, em data e horário a serem confirmados pela Federação Paulista de Futebol. O time de Sorocaba fechou a primeira fase do Estadual derrotando o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, e chegou aos 27 pontos na vice-liderança do Grupo A.

"Vamos enfrentar o adversário que fez a terceira melhor campanha (da fase de grupos do Paulistão), que até duas ou três rodadas vinha fazendo uma campanha parecida com a do Santos. Não perdeu para nenhum time considerado grande. Em todos os Paulistas, sempre algum grande acaba ficando nessa fase. Sei que teremos quatro confrontos muito difíceis", afirmou, se referindo a todos os duelos das quartas de final, que também contarão com a presença de Corinthians, São Paulo e Palmeiras.