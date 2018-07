Dorival exalta 'insistência' do Fla e projeta reação A vitória diante do São Paulo, no último domingo, foi apenas a segunda do Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas deu ânimo à equipe na briga para fugir do rebaixamento. O técnico Dorival Júnior apontou que a ''insistência'' do grupo foi que trouxe o resultado e garantiu que mais triunfos virão se o trabalho for mantido.