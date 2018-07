Dorival exalta postura agressiva do Atlético-MG O técnico Dorival Júnior revelou satisfação com estreia vitoriosa do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e com a boa atuação da equipe na noite de sábado. Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a equipe derrotou o Atlético Paranaense por 3 a 0 e deixou o treinador empolgado com a postura agressiva do time, que poderia até ter conquistado uma vitória mais elástica.