Dorival exalta segundo tempo e torcida do Santos

Depois de uma primeira etapa truncada, que terminou empatada em 0 a 0, o Santos teve um desempenho brilhante diante do Grêmio no segundo tempo e conseguiu a vitória por 3 a 1, se classificando para a decisão da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Dorival Júnior exaltou a mudança de postura da equipe na etapa final.

"Foi um jogo disputado. Um primeiro tempo não tao bom. Mas no segundo tempo adiantamos a marcação, jogamos dentro das nossas características e conseguimos um belo resultado. Tivemos uma confiança maior, valorizamos mais a posse de bola e o chute do Paulo abriu o placar para a vitória", afirmou.

Para Dorival, o apoio da torcida do Santos, que lotou a Vila Belmiro, foi fundamental para a classificação. "Sempre que a torcida estiver a favor da equipe mesmo quando as coisas não estão dando certo, o jogador busca a superação e a sintonia para que as coisas aconteçam. Quando a torcida dá o show como hoje [quarta-feira], é meio caminho andado. Felizmente pudemos presenteá-los com um grande resultado", disse.