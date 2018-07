Dorival faz alerta e cobra vitória do Atlético-MG

"Enfatizei para os jogadores que eles não podem esquecer, em momento nenhum, o que passaram ao longo dos últimos seis meses. Acho que isso é mais do que um sinal, um sinal de alerta, de que precisamos ter toda a atenção possível e estar mais do que preparados para esse momento", afirmou o treinador, que quer acabar neste domingo com qualquer chance de queda.

O Atlético soma 42 pontos, apenas dois acima da zona da degola. Se perder no domingo, e os rivais vencerem, a equipe corre o risco de voltar para as últimas posições da tabela, faltando apenas uma rodada para o fim do campeonato. "Cabe a nós a responsabilidade dessa decisão", pregou Dorival.

Apesar do alerta, o técnico se mostrou confiante para os próximos dois jogos, principalmente por poder contar com o retorno de vários jogadores machucados. "Foi importante a recuperação de todo o grupo. Isso nos dá uma possibilidade maior nos momentos de definição da equipe, o que é importante para o treinador. Espero que, com tudo isso, façamos uma boa apresentação e voltemos a fazer uma boa partida".

Ciente da importância da partida, o atacante Diego Tardelli quer a vitória no domingo para fechar com "chave de ouro" a participação do Atlético no campeonato diante de sua torcida - a última partida será disputada no Morumbi, contra o São Paulo.

"Esperamos fechar com chave de ouro. Para a gente, esse jogo é mais do que uma final, todo mundo sabe disso, a torcida sabe. Então, queremos deixar uma impressão muito boa nesse último jogo em casa. Para nós, vai ser uma guerra, uma final", garantiu.